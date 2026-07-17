Atina ne podržava nova ograničenja za ruski tečni prirodni gas (LNG) , piše Fajnenšel tajms , pozivajući se na dva izvora.

- Grčka se protivi najnovijoj rundi sankcija EU protiv ruskog gasa kako bi zaštitila Dinagas... Stalni predstavnik Atine pri EU rekao je u sredu kolegama iz drugih zemalja da će planirane sankcije uništiti Dinagas - navodi se u članku.

Dinagas je specijalizovan za transport tereta iz postrojenja za tečni prirodni gas Jamal na Arktiku. Značajan broj njegovih tankera je izgrađen za potrebe ovog projekta. Prema grčkoj strani, kompanija neće moći da ih koristi u drugim regionima i biće primorana da ih proda. Jedan takav tanker košta približno 300 miliona dolara.

Odloženo usvajanje sankcija

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, usvajanje 21. runde sankcija Rusiji odloženo je za nedelju dana zbog grčkih prigovora.

Neki evropski diplomate su priznali da su već uvedena ograničenja rezultirala gubicima za kompanije širom bloka.

Savet EU je u januaru odobrio uredbu kojom se postepeno ukida uvoz ruskih energenata. Zabrana isporuke tečnog prirodnog gasa u okviru dugoročnih ugovora stupiće na snagu 1. januara 2027. godine, dok će zabrana uvoza gasa koji se isporučuje gasovodima stupiti na snagu 1. novembra 2027. godine..