Bizarna prevara navodno je dovela do toga da su vozači prevareni za desetine hiljada rubalja za lažne usluge koje uključuju "uklanjanje čarolija sa vozila, kao i specijalizovane čarolije za poboljšanje performansi automobila", piše Dejli Star.

Ruski sajt Bloknot i OddityCentral detaljno opisuju načine na koje prevaranti navodno ubeđuju ljude da bi im njihove "natprirodne" sposobnosti mogle uštedeti novac na troškovima vožnje, jer mnogi građani traže bilo koji način da se snađu u rastućoj krizi cena goriva u zemlji.

Kako prenosi britanski medij, navodno je utvrđeno je da je jedan takav prevarant reklamirao upotrebu nordijskih runa za poboljšanje potrošnje goriva, dok su drugi obećavali ceremonije sa svećama kako bi uštedeli na benzinu.

Jedna žena koja se predstavila kao "vidovnjakinja sa moćima" rekla je potencijalnoj žrtvi prevare: "Da li je auto sada pored tebe? Već sam naručila sveće, sada ću ih upaliti. Bacam se na posao. Idi i snimi mi video svog auta u roku od sat vremena. Sve unutra. Pošalji mi ga, i poslaću ti čini".

Kako prenosi britanski medij, još jedna takozvana vidovnjakinja je detaljno opisala bizaran ritual koji je planirala, različite rune koje se koriste, za koje je tvrdila da mogu pomoći da se automobil "zaštiti" od oštećenja.

Još jedan takozvani vidovnjak se specijalizovao za ubeđivanje lakovernih vozača da njihove automobile proganjaju "zlonamerni duhovi", a problemi jednog vozila objašnjeni su prisustvom „zlobne žene“.

Kako piše britanski medij, Rusija se suočava sa sve većom nestašicom goriva u nekoliko regiona zbog napada ukrajinskih napada dronova na rafinerije, kao i zbog trgovinskih embarga.

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