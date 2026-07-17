Konferenciji o suzbijanju ponovnog uspona transnacionalnog krajnje levog terorizma prisustvovali su ministri iz oko 60 zemalja, prenosi Tajms of Izrael.

"Terorističke grupe danas imaju operativni savez sa radikalnim levičarskim elementima u zapadnim demokratijama, u Evropi, Latinskoj Americi, Africi i šire", rekao je Sar u saopštenju koje je objavio njegov kabinet.

Da bi potkrepio svoju tvrdnju, Sar je naveo dokumenta Hamasa koja je zaplenila izraelska vojska (IDF), a koja je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela objavilo krajem 2025. godine.

Prema njegovim rečima, ta dokumenta navodno pokazuju direktnu umešanost Hamasa u Global Sumud Flotilu, aktivističku misiju čiji je cilj bio osporavanje izraelske blokade Pojasa Gaze.

Umesto pružanja humanitarne pomoći, cilj flotile bio je, kako je rekao Sar, probijanje legalne pomorske blokade i služenje interesima terorističkih grupa, pre svega Hamasa.

Predstavljajući fotografije osoba povezanih sa Hamasom zajedno sa aktivistima flotile, Sar je objasnio da dokumenta povezuju Hamasovo međunarodno krilo, organizaciju Palestinska konferencija za Palestince (PCPA) i pokret flotile.

Jedan od dokumenata, kako je naveo, predstavlja pismo tadašnjeg političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijea iz 2021. godine, kojim je javno pružio podršku PCPA.

Sar je posebno izdvojio fotografiju Zahera Biravija, koji je na čelu PCPA u Velikoj Britaniji i poznat po organizovanju aktivističkih flotila ka Gazi u proteklih 15 godina, zajedno sa aktivistkinjom Gretom Tunberg.

Propalestinski portal "Middle East Monitor" opisuje Biravija kao novinara, predsednika Međunarodnog komiteta za razbijanje blokade Gaze i jednog od osnivača Međunarodne koalicije slobodne flotile.

Sar je, takođe, ukazao na povezanost flotile sa Sajfom Abu Kaškom, članom PCPA u Španiji i izvršnim direktorom kompanije Cyber Neptune, koju je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo "paravan-kompanijom" koja poseduje desetine brodova koji učestvuju u flotili Sumud.

"Moramo da razotkrijemo ove mreže. Moramo da pratimo tok novca... Moramo da pozovemo na odgovornost one koji pružaju operativnu podršku terorističkim organizacijama", rekao je Sar i istakao da je Izrael na prvoj liniji te borbe.

" Ali, ova borba pripada svim demokratijama", naglasio je Sar.