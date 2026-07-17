Predsednica Nacionalnog izvršnog komiteta laburista Šabana Mahmud saopštila je da je Bernam legitimno izabrani lider stranke. On je dobio 379 nominacija laburističkih poslanika i 23 nominacije među pridruženim sindikatima i socijalističkim društvima.

Mahmud je ocenila da rezultat izbora "nije baš ubedljiv", s obzirom na to da je postojao samo jedan kandidat koji je ispunio uslove za nominaciju.

U prvom obraćanju nakon proglašenja za lidera, Bernam je zahvalio članovima stranke, sindikatima, socijalističkim društvima i poslanicima na podršci, navodeći da je to "emotivan trenutak" za njega i njegovu porodicu.

"Kakav trenutak i kakvu ste mi podršku pružili", rekao je Bernam i dodao da je zahvalan na podršci svih delova laburističkog pokreta.

On je naveo da je podrška koju je dobio odgovor na poziv ljudi iz, kako je rekao, "zaboravljenih mesta" širom Velike Britanije za povratak Laburističke stranke kakvu su nekada poznavali.

Novi lider laburista zahvalio je i bivšem lideru stranke ser Kiru Starmeru, navodeći da želi da gradi na temeljima koje je on postavio. Bernam je najavio pet prioriteta za promenu stranke.

Kao prvi cilj naveo je izgradnju "kulture jednog laburističkog tima", uz poruku da unutrašnje podele najviše štete ljudima kojima je podrška Laburističke stranke najpotrebnija.

Ostali prioriteti koje je naveo su izgradnja "nove politike", promena političkog pravca stranke, jačanje prisustva Laburista u svim delovima Velike Britanije, uključujući Škotsku, Vels i Severnu Irsku, kao i prenošenje više vlasti iz Vestminstera i Vajthola na lokalne zajednice.

Bernam je ranije obavljao funkciju ministra zdravlja i gradonačelnika Velikog Mančestera. Kao novi lider Laburističke stranke sada preuzima vođstvo nad glavnom opozicionom partijom u Velikoj Britaniji.

Formalna primopredaja dužnosti i sastanak sa kraljem Čarlsom III zakazani su za ponedeljak, 20. jul, kada će Bernam zvanično sastaviti novu britansku vladu.