Predsednik CDU-a u nemačkoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Danijel Peters zatražio je danas ostavku predsednika poslaničke grupe CDU/CSU Jensa Špana, nakon što je objavljeno da je on sa suprugom postao roditelj preko surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Peters je za list Bild rekao da Špan, kao jedan od vodećih političara Unije, snosi posebnu odgovornost da svojim postupcima bude primer i da je korišćenjem surogat majke u SAD postupio suprotno političkim stavovima koje je zastupao.

"CDU se zalaže za kredibilitet i jasnoću, posebno po etički osetljivim pitanjima. Jens Špan više nije održiv kao predsednik parlamentarne grupe CDU/CSU i mora da podnese ostavku", rekao je Peters.

Špan je ranije saopštio da je sa suprugom Danijelom Funkeom dobio dete uz pomoć surogat majke u SAD, što je izazvalo raspravu u političkim krugovima zbog njegovog ranijeg protivljenja legalizaciji surogat majčinstva.

Kritike su stigle i iz drugih stranaka, a lider nemačkih Zelenih, Feliks Banašak ocenio je da postoji očigledna kontradikcija između Španovih privatnih postupaka i njegovih političkih stavova i pozvao ga da se javno izjasni o tom pitanju.

O ovom slučaju govorio je i vodeći kandidat CDU-a za izbore u Berlinu Štefan Evers, koji je rekao da lično ne bi izabrao takav put roditeljstva, ali je naglasio da je reč o složenom etičkom pitanju.

Postati roditelj preko surogat majke i doniranje jajnih ćelija zabranjeni su u Nemačkoj Zakonom o zaštiti embriona, dok je posredovanje u organizovanju takvih usluga u inostranstvu od strane nemačkih lekara takođe kažnjivo.

Špan se ranije javno izjašnjavao protiv legalizacije surogatnog majčinstva, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO