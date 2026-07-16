Vojska Sjedinjenih Američkih Država nikad ne cilja civile, izajvila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, odgovarajući na pitanje novinara zašto američki predsednik Donald Tramp ponavlja tvrdnju da SAD ne stoje iza bombardovanja škole Minab u Iranu.

"To je predsednikovo mišljenje, a istovremeno je rekao i da Ministarstvo odbrane istražuje to. Predsednik se tako oseća jer zna da naša vojska uvek deluje u najboljoj nameri i apsolutno nikada ne cilja civile i decu, za razliku od druge strane u konfliktu, Irana", rekla je Livit na konferenciji za medije u Beloj kući, javlja Skaj njuz.

Na pitanje u kom stanju su pregovori SAD i Irana, ona je rekla da se razgovori nastavljaju jer Iran želi dogovor, kako bi prestali američki napadi.

"Razlog za nedavne napade je to što je Iran prekršio Memorandum o razumevanju", rekla je ona, dodajući da je Iran napao komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu.

Prema njenim rečima Tramp ostaje otvoren za diplomatsko rešenje. Tramp je prethodno za Foks njuz rekao da fotografije na kojima se vide ostaci američke rakete "Tomahavk" među ruševinama škole za devojčice Minab u Iranu, nisu prave, već "moguće generisane pomoću veštačke inteligencije".

Na pitanje da li će objaviti izveštaj američke vojske o incidentu, odnosno o bombardovanju škole kada je ubijeno više od 175 ljudi, među kojima i učenice te škole, Tramp je rekao da je to pitanje za vojsku.

"Možda ima razloga zašto ne objave", rekao je Tramp.