Nesvakidašnji i uznemirujući slučaj potresao je Japan nakon što je policija u gradu Koga, u prefekturi Ibaraki, uhapsila 49-godišnju Masae Sakurai zbog sumnje da je svojoj cimerki iglom i koncem zašila usne.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 29. juna u kući u kojoj su dve žene zajedno živele više od godinu dana.

Pomoć tražila pomoću poruke

Slučaj je otkriven dan kasnije kada je 42-godišnja žena uspela da pobegne iz kuće u trenutku kada osumnjičena nije bila prisutna.

Sa zaštitnom maskom preko lica ušla je u obližnju prodavnicu i zaposlenima pokazala poruku napisanu na papiru u kojoj je molila za pomoć, jer zbog povrede nije mogla da govori.

Nakon poziva policiji, žena je ispričala da nije ranije pobegla zato što se plašila svoje cimerke.

Prema njenim rečima, napad je usledio nakon svađe.

Policija istražuje njihov odnos

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo i kakav je bio odnos između dve žene koje su, prema dostupnim informacijama, zajedno živele od aprila prošle godine.

Lokalni mediji navode da su poznanici osumnjičene ispričali kako je ona ranije primala u svoj dom osobe koje su bežale od teških porodičnih okolnosti i pomagala im da pronađu posao.

Zbog toga policija proverava da li je u njenoj kući i ranije boravilo više ljudi i da li postoje dodatne okolnosti koje bi mogle biti važne za istragu.

Istraga o ovom nesvakidašnjem slučaju je u toku, a nadležni prikupljaju sve relevantne dokaze kako bi utvrdili tačan tok događaja.