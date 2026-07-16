Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je danas Sjedinjene Američke Države da vazdušnim napadima na iransku vitalnu infrastrukturu i pretnjama napadima na mostove i elektrane pokazuje "zločinačku namer američkog vladajućeg tela da počini gnusne zločine".

On je američke napade opisao kao "nesumnjivo flagrantno kršenje Povelje UN i osnovnih principa međunarodnog prava".

Arakči je istakao da napadi predstavljaju "teške međunarodne zločine" prema osnovnim principima međunarodnog krivičnog prava, uključujući četiri Ženevske konvencije iz 1949, dodajući da su "sve vlade obavezne da gone i kazne počinioce tih zločina".

Arakči je takođe optužio američke zvaničnike za "apsurdnu retoriku i đavolske pretnje", rekavši da je neprijateljstvo usmereno protiv iranskog naroda, jer ono insistira na "svojoj nezavisnosti, legitimnim pravima i ljudskom dostojanstvu". Prema njegovim rečima, odgovorni ne mogu izbeći pravnu odgovornost.

Ranije danas, Američki projektil pogodio je oblast u blizini iranskog ostrva Kešm.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je juče da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Američki predsednik je istovremeno naveo da kontakti između dve strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum.

"Poruka je bila jednostavna - morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa", rekao je Tramp, dodajući da veruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara.

(Tanjug)