Izraelske odbrambene snage saopštile su da je tokom preciznog vazdušnog udara na severu Pojasa Gaze ubijen Nahad Rijad Abd al Rahim Aruk, komandir čete u bataljonu Šati militantnog pokreta Hamas.

Prema navodima IDF-a, Aruk je bio jedan od učesnika napada na teritoriju Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Izraelska vojska tvrdi da je tokom rata imao značajnu ulogu u aktivnostima Hamasa.

Izrael: Organizovao napade i obučavao pripadnike Hamasa

Kako navodi IDF, Aruk je bio angažovan na obuci pripadnika Hamasa i, prema njihovim tvrdnjama, učestvovao u planiranju i organizovanju napada na izraelske vojnike i civile.

Izraelska vojska saopštila je da je predstavljao neposrednu pretnju snagama koje deluju u Pojasu Gaze, zbog čega je bio meta vazdušnog udara.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o samoj operaciji niti o eventualnim drugim žrtvama napada.

Hamas se nije oglasio

Hamas za sada nije komentarisao navode izraelske vojske niti je potvrdio informacije o pogibiji Nahada Rijada Abd al Rahima Aruka.

Tvrdnje o njegovoj ulozi u napadima zasnivaju se na saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga.

Izrael nastavlja operacije usmerene na komandni kadar Hamasa u okviru vojne kampanje u Pojasu Gaze. Informacije o identitetu i ulozi pogođenih osoba često se razlikuju između sukobljenih strana, pa je potrebno sačekati eventualne dodatne potvrde.

Izvor: IDF, TPS, Telegraf.rs

Od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine izraelska vojska sprovodi opsežne operacije u Pojasu Gaze, uz obrazloženje da nastoji da eliminiše komandnu strukturu i vojne kapacitete Hamasa. Sukob i dalje traje, uz česte vazdušne udare i kopnene operacije.