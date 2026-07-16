U analizi Bloomberga navodi se da se Rusija suočava sa nizom problema koji utiču na različite oblasti funkcionisanja države.

Kako ocenjuje američka agencija, vojni, ekonomski, diplomatski i društveni izazovi zajedno postepeno narušavaju sliku stabilnosti koju je Kremlj gradio od početka sukoba u Ukrajini.

Vazdušna opasnost i napadi dronovima

Kao prvi izazov Bloomberg navodi promene u bezbednosnoj situaciji unutar Rusije.

Pozivajući se na saopštenja regionalnih vlasti, agencija piše da je više od polovine ruskih regiona tokom 2026. godine najmanje jednom proglasilo vazdušnu opasnost.

Prema toj analizi, to ukazuje na povećane mogućnosti Ukrajine za izvođenje napada bespilotnim letelicama na velikim udaljenostima, što dodatno opterećuje rusku protivvazdušnu odbranu.

Problemi u naftnom sektoru

Drugi izazov odnosi se na rusku naftnu industriju.

Bloomberg navodi da su ukrajinski napadi na rafinerije doveli do pada prerade nafte sa oko 5,4 miliona barela dnevno u junu 2025. godine na približno 3,8 miliona barela dnevno u junu ove godine.

U analizi se dodaje da su u pojedinim regionima zabeležene nestašice goriva i ograničenja u isporukama, dok rast cena predstavlja dodatni izazov pred parlamentarne izbore zakazane za septembar.

Privreda usporava

Treći problem, prema Bloombergu, odnosi se na stanje ruske ekonomije.

Agencija navodi da je rast privrede značajno usporio, dok civilni sektori beleže pad proizvodnje, a investicije su tokom prvog kvartala zabeležile dvocifren pad.

Istovremeno, vojna industrija nastavlja da raste, dok Centralna banka Rusije održava visoke kamatne stope kako bi obuzdala inflaciju.

Bloomberg ističe da plate i potrošnja i dalje rastu zahvaljujući povećanim izdvajanjima za odbrambeni sektor.

Zastoj u diplomatiji

Četvrti izazov odnosi se na diplomatske procese.

Bloomberg ocenjuje da pregovori koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država od februara nisu ostvarili značajniji napredak.

Agencija navodi da produžavanje sukoba povećava političke, vojne i ekonomske troškove za sve strane.

Promene u raspoloženju građana

Kao peti faktor Bloomberg izdvaja promene u javnom mnjenju.

Pozivajući se na istraživanje VCIOM-a, agencija navodi da je procenat građana koji smatraju da se Rusija kreće u dobrom pravcu pao sa 61 na 52 odsto.

Prema toj analizi, reč je o najnižem nivou od početka sukoba.

Bloomberg u svojoj analizi iznosi procenu da kombinacija bezbednosnih, ekonomskih, diplomatskih i društvenih izazova postepeno povećava pritisak na Rusiju. Reč je o oceni američke agencije, a ne o zvaničnom stavu ruskih institucija.

Rusija se već više od četiri godine nalazi pod međunarodnim sankcijama i vodi rat u Ukrajini. Istovremeno, Moskva tvrdi da uspešno prilagođava ekonomiju novim okolnostima, dok zapadni analitičari upozoravaju na rastuće dugoročne izazove.