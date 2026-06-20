U mestu Hantje, drvo je palo na automobil i usmrtilo 25-godišnju ženu iz Frizije, preneo je NL tajms. Policija je navela da nije poznato da li je u vozilu bilo još osoba.

Oluje su donele jake udare vetra, grmljavinu i grad prečnika oko dva centimetra, dok je meteorološki institut KNMI nakratko izdao narandžasto upozorenje koje je kasnije ukinuto, ali je zadržano žuto upozorenje za delove zemlje zbog lokalnih grmljavinskih nepogoda.

U više regiona prijavljeni su brojni incidenti - oborena stabla, oštećeni krovovi i poplave. U Flevolandu su hitne službe bile preopterećene brojem poziva, a stanovnici su pozvani da ostanu u kućama i zovu hitne službe samo u slučajevima opasnim po život.

U Tventeu je zabeleženo oko 170 intervencija, dok su u Hengelu drveća blokirala puteve, a vatrogasci su satima uklanjali prepreke. U pojedinim mestima, uključujući Mander, oluja je izazvala poplave, ali su svi učesnici jednog venčanja uspešno evakuisani.

Jak vetar izazvao je i ozbiljne požare, od kojih su neki bili povezani sa udarima groma. U više gradova zapaljeni su krovovi kuća, a u nekim slučajevima požari su se proširili na susedne objekte. Pojedine kuće su teško oštećene ili uništene, a poremećen je i železnički saobraćaj zbog oborenih stabala i oštećenja kontaktne mreže, dok su udari vetra dostizali i do 110 kilometara na sat na pojedinim lokacijama.

Uprkos stotinama prijava, nadležne službe navode da je situacija tokom jutra stavljena pod kontrolu.

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