U pismu upućenom parlamentu, Hermans je navela da je posebna komisija za procenu eutanazije kod dece razmotrila prijavljeni slučaj, razgovarala sa lekarom koji je sproveo postupak i svoje nalaze prosledila Javnom tužilaštvu, koje će utvrditi da li je lekar postupio u skladu sa zakonom, preneo je NL tajms.

Holandska ministarka nije iznela detalje o uzrastu deteta niti o prirodi bolesti. Prema propisima usvojenim 2024. godine, eutanazija je dozvoljena za decu uzrasta od jedne do 12 godina koja boluju od neizlečive bolesti, uz saglasnost roditelja i nakon procene da ne postoji mogućnost ublažavanja patnje drugim metodama.

Mera je namenjena teško bolesnoj deci za koju se očekuje da će preminuti u dogledno vreme, uključujući pacijente sa teškim urođenim anomalijama i metaboličkim poremećajima.

Pre donošenja novih pravila, eutanazija je u Holandiji bila dozvoljena samo za novorođenčad i decu stariju od 12 godina, dok su za decu između jedne i 12 godina na raspolaganju bile palijativna sedacija i druge mere za ublažavanje simptoma.

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