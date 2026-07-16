Nova lutka koja prikazuje trudnoću i porođaj izazvala je pravu buru među roditeljima. Dok jedni tvrde da deci na ovakav način može da približi dolazak bebe u porodicu, drugi smatraju da je otišla predaleko i da nije primerena najmlađima.

Reč je o lutki "My Mini Baby Mom & Surprise", koju je proizvela kompanija ZURU, a prodaje se u britanskim prodavnicama igračaka. Na prvi pogled izgleda kao obična trudna lutka, ali kada se skine prednji deo stomaka, iz njega se vadi beba zajedno sa posteljicom (placentom), a igra imitira sam čin porođaja.

Uz lutku dolazi i komplet opreme za novorođenče, pelena, portikla, flašica, ćebence i torba za bebu. Igračka je namenjena deci starijoj od tri godine.

Podelila roditelje

Najviše pažnje izazvao je upravo način na koji je prikazan porođaj. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari roditelja koji smatraju da je igračka previše realistična.

Neki su je nazvali "uznemirujućom" i "neprimerenom za malu decu", uz obrazloženje da ovako osetljive teme ne bi trebalo predstavljati kroz igru na tako detaljan način.

Pojedine majke istakle su da ovakav proizvod može da bude posebno težak za žene koje su imale komplikacije u trudnoći ili izgubile bebu.

Ima i onih koji je podržavaju

S druge strane, deo roditelja smatra da trudnoća i porođaj ne treba da budu tabu tema. Po njihovom mišljenju, lutka može da pomogne mališanima koji uskoro dobijaju brata ili sestru da lakše razumeju šta se dešava i da kroz igru razvijaju empatiju i brigu o bebi.

Upravo zbog toga mišljenja su potpuno podeljena, dok jedni smatraju da je reč o edukativnoj igrački, drugi veruju da je proizvođač prešao granicu i otišao predaleko u želji da sve prikaže što realističnije.