Najveća bela ajkula ikada registrovana u Atlantskom okeanu, "Contender", ponovo je zabeležena nakon višemesečnog nestanka sa sistema satelitskog praćenja.

Ajkula, duga više od četiri metra i teška oko 770 kilograma, poslednji put je registrovana u aprilu u blizini zaliva Pamliko Saund u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, nakon čega je nestala sa radara jer je zaronila u velike dubine.

Signal je ponovo uhvaćen, ali lokacija nije poznata

Istraživački tim OCEARCH, koji prati kretanje velikih belih ajkula, saopštio je da je prošle srede uređaj za praćenje ponovo poslao signal.

Međutim, radilo se o slabom satelitskom signalu, poznatom kao "Z-ping", što znači da peraje ajkule nije bilo dovoljno dugo iznad površine vode kako bi uređaj poslao precizne podatke o njenoj lokaciji.

Zbog toga istraživači trenutno ne mogu sa sigurnošću da utvrde gde se ajkula nalazi.

Kreće se ka oblastima bogatim plenom

Na osnovu dosadašnjih istraživanja i migracionih obrazaca velikih belih ajkula, stručnjaci smatraju da bi "Contender" mogao da pliva ka Kejp Kodu u američkoj saveznoj državi Masačusets ili ka obalama Atlantske Kanade.

Kako navode iz organizacije OCEARCH, velike bele ajkule u zapadnom delu Severnog Atlantika tokom leta i početkom jeseni redovno migriraju ka severu u potrazi za hranom.

"Kejp Kod i Atlantska Kanada nude odgovarajuću temperaturu mora i obilje plena, pre svega foka i velikih vrsta riba", saopštili su iz OCEARCH-a.

Prešao više od 11.000 kilometara

Ajkula "Contender" obeležena je satelitskim uređajem u januaru 2025. godine u severnom Atlantiku, nedaleko od obala američkih saveznih država Džordžija i Florida.