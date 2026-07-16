- Oružane snage Rusije planski gađaju objekte protivnika. Raketa i ‘Geranja’ biće dovoljno za sve - navodi se u saopštenju.

Kako piše ruska agencija RIA Novosti, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nakon prošlonedeljnih udara na Kijev izjavio da ukrajinske oružane snage nisu uspele da obore ruske balističke rakete.

Istovremeno, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, u tom području bili su raspoređeni gotovo svi zapadni sistemi protivraketne odbrane kojima Ukrajina raspolaže.

Prema izjavama ruske strane, ruska vojska je tokom noći izvela grupni napad na vojne objekte u ukrajinskoj prestonici. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su pogođeni objekat logističke kompanije PAO „Rapid“, kao i skladište preduzeća radio-elektronske industrije „Kijev-1“, gde se, prema ruskim navodima, sklapaju bespilotne letelice „Ljutij“ i „Leleka-100“.

Među ostalim pogođenim ciljevima navedeni su infrastrukturni objekti u lukama Odesa i Južni, koji se, prema saopštenju, koriste za dopremanje i skladištenje vojnog tereta i goriva.

Takođe se tvrdi da su pogođeni morski brod na putu ka luci Černomorsk i brzi čamac Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine u blizini Zmijskog ostrva.

U sredu su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, pogođeni i ciljevi u lukama Odesa i Černomorsk.

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