Bela kuća najavila je hitan sastanak o bezbednosti američkog predsednika Donalda Trampa nakon pucnjave koja je izbila tokom večeri za dopisnike, potvrđeno je iz vrha administracije.

Iako je Tajna služba sada pod ozbiljnom lupom jer je naoružani osumnjičeni Kol Tomas Alen (31) uspeo da se približi prostoru u kojem se nalazilo više od 2.000 ljudi, uključujući predsednika i članove vlade, Tramp je ipak stao u njenu odbranu.

Napadač je ubrzo savladan, ali je tokom kratke razmene vatre ranjen jedan federalni agent. Prema dostupnim informacijama, agent je nosio pancir i očekuje se njegov potpuni oporavak.

Analiza bezbednosnih procedura

Iz Bele kuće poručuju da predsednik smatra da je Tajna služba „odlično obavila posao“ u neutralisanju napadača i zaštiti prisutnih.

Ipak, šefica kabineta predsednika, Suzi Vajls, već početkom nedelje organizovaće sastanak sa operativnim timovima, predstavnicima Tajne službe i Ministarstva za nacionalnu bezbednost.

Na tom sastanku detaljno će se analizirati sve bezbednosne procedure, kao i razmotriti dodatne mere koje bi mogle biti uvedene na narednim događajima na kojima će Tramp učestvovati.

„Razmotrićemo šta je funkcionisalo u sprečavanju pokušaja napada, ali i dodatne opcije kako bismo osigurali maksimalnu bezbednost na mnogim događajima koji slede“, naveo je jedan visoki zvaničnik.

Moguće izmene – ali bez detalja

Portparolka Bele kuće Karolina Livit takođe je stala u odbranu bezbednosnih službi, ističući da su reagovale profesionalno.

„Oni su obavili svoj posao“, rekla je ona, naglašavajući da su napadača zaustavili pre nego što je uspeo da uđe u salu, kao i da su predsednik i ostali zvaničnici bezbedno evakuisani.

Dodala je da su izmene bezbednosnih procedura moguće, ali da javnost neće biti upoznata sa detaljima.

„Ne možemo iznositi te informacije jer bi to moglo pomoći potencijalnim napadačima“, poručila je Livit.

Istovremeno je naglasila da predsednik ne planira da menja svoje obaveze.

„Predsednik želi da učestvuje u nizu važnih događaja i nastaviće to da čini“, rekla je ona.

Propusti pod znakom pitanja

Incident koji se dogodio u hotelu „Vašington Hilton“ otvorio je brojna pitanja o nivou bezbednosti na događaju.

Prema dostupnim informacijama, gosti nisu morali da pokažu lična dokumenta pri ulasku, dok su kontrole detektorima metala sprovedene samo jednom, i to na nivou iznad sale.

Napadač je savladan u blizini stepenica koje vode ka glavnom ulazu u salu, što je dodatno podgrejalo sumnje u bezbednosne propuste.

Novi izazovi za obezbeđenje

Tramp u narednom periodu planira učešće na više velikih događaja, među kojima su Svetsko prvenstvo u fudbalu i obeležavanje 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država.

Zbog toga će bezbednosne službe biti pod dodatnim pritiskom da unaprede protokole i spreče slične incidente.

Republikanski senator Čak Grasli već je najavio da će zatražiti zvaničan brifing od čelnika Tajne službe kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo i da li su preduzete sve neophodne mere zaštite.