Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na rezultate istraživanja Crte, prema kojima bi za takozvanu studentsku listu glasalo deset odsto više građana nego za Srpsku naprednu stranku.

Vučić je poručio da oni koji su objavili takve rezultate treba da objasne kako je, prema njegovim rečima, došlo do pada podrške studentima.

- Mora da objasne gde su studenti izgubili podršku. Zapamtite ovo. Ovo rade jer znaju da im je poslednja prilika da nešto urade. Da bi mogli da provode ideju nasilnog rušenja ustavnog poretka. Pogrešno veruju da će time nekoga da ubede - rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da se, kako tvrdi, kroz ovakva istraživanja pokušava uticati na političku atmosferu u zemlji, ali da građani, prema njegovim rečima, sami donose odluke na izborima.