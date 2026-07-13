Orban je ocenio da Fides neće priznati, kako je naveo, "agresivne metode autokratije" kao legitimne i zakonite i dodao da predsednik koji bi, prema njegovim rečima, bio "nezakonito postavljen" ne može da donosi zakonite odluke, preneo je MTI.

"Ako predsednik bude prisilno smenjen, Mađarska ima pravo na otpor i mi ćemo to pravo iskoristiti", rekao je Orban.

On je ocenio da je danas na meti predsednik, ali da bi, kako tvrdi, sutra isto moglo da se dogodi bilo kome.

Mađarski parlament usvojio je ranije danas 17. izmenu Ustava, kojom će, između ostalog, biti omogućen prestanak mandata aktuelnog predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka dan nakon stupanja izmena na snagu, a mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da je reč o važnom koraku u, kako je naveo, obnovi ustavnog poretka i reformi državnih institucija.

Prema usvojenom predlogu, na izborima za poslanike više neće moći da se kandiduju osobe koje su ukupno najmanje 12 godina obavljale poslanički mandat ili koje su na najmanje tri izbora već bile izabrane za članove parlamenta.

Izmenama je predviđeno da dan nakon njihovog stupanja na snagu prestane mandat aktuelnog predsednika Republike.

Nakon toga, parlament će izabrati novog šefa države na period do stupanja na snagu novog Ustava, a najduže na pet godina.

Prema usvojenim odredbama, predsednik države ima rok od pet dana da potpiše izmene Ustava.

Ukoliko to ne učini, parlament može da pokrene postupak njegovog razrešenja.

U tom slučaju predsednik više ne bi mogao da obavlja ustavne nadležnosti, a zakon bi mogao da proglasi predsednik parlamenta.

Premijer Peter Mađar izjavio je u obraćanju parlamentu da bi, kako je rekao, bilo "izdaja mađarske nacije" ukoliko nova vlast ne bi menjala Ustav koji je donela prethodna vlast predvođena strankama Fides i KDNP, preneo je mađarski Juronjuz.

On je ocenio da je taj dokument bio temelj političkog sistema izgrađenog tokom prethodnih godina.

Mađar je optužio bivšu vlast da je državne institucije podredila političkom opstanku jednog čoveka i podsetio da, prema njegovim tvrdnjama, tokom mandata bivšeg glavnog javnog tužioca nije sprovedena istraga o nestanku velikih sredstava iz Mađarske narodne banke.

Poslaničke grupe Fidesa i KDNP bojkotovale su raspravu i glasanje o ustavnim izmenama.

Poslanik Fidesa Mikloš Panji izjavio je prošle sedmice da te stranke neće učestvovati u, kako je naveo, "urušavanju demokratije", zbog čega nisu prisustvovale ni završnoj raspravi ni glasanju.

Sednici nije prisustvovao ni predsednik Mađarske Tamaš Šuljok.

Predsednik poslaničke grupe Fidesa Gergelj Guljaš izjavio je na konferenciji za novinare da je razrešenje predsednika države bez presedana i ocenio da je politička konkurencija ozbiljno narušena.

Tamaš Šuljok je ranije više puta izražavao ustavne rezerve prema inicijativi za njegovo razrešenje i zatražio mišljenje Ustavnog suda i Venecijanske komisije.