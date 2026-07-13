Prema podacima sa berze u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI porasla je za 3,72 odsto na 74,058 dolara za barel, a cena nafte Brent za 3,79 odsto na 78,846 dolara.

Nemački DAX je pao za 0,19 odsto, francuski CAC 40 za 0,23 odsto, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,11 odsto, a moskovski MOEX za 1,12 odsto.

Sjedinjene Američke Države su u nedelju ponovo napale Iran, a vlasti u Teheranu su saopštile da će Ormuski moreuz biti zatvoren "do daljeg", iako je Centralna komanda SAD odbacila tu tvrdnju, preneo je CNBC. Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14091 dolar.

Cena zlata je pala na 4.058,91 dolar za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,3003 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Posebno važan dan za američka tržišta je utorak, kada se očekuju podaci o junskoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i rezultati najvećih američkih banaka Džej Pi Morgan Čejs, Sitigrupe, Banke Amerike i banke Vels Fargo. U sredu će rezultate objaviti i Goldman Saks, Morgan Stenli i Blek rok, a u Evropi holandski proizvođač mašina za najnaprednije čipove ASML.

Pored toga, u četvrtak će biti objavljeni podaci o prometu u maloprodaji Sjedinjenih Američkih Država i industrijskoj proizvodnji, ali i nedeljni broj zahteva za pomoć nezaposlenima, uz kvartalne rezultate firmi kao što su Netfliks i TSMC.

U petak će biti objavljeni konačni podaci o junskoj inflaciji u evrozoni, koji mogu da utiču na očekivanja u vezi sa narednim potezima Evropske centralne banke.