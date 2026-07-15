Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici ​​Kongo dostigao je 2.011, uključujući 754 smrtnih slučajeva, navodi se u izveštaju vlade i ocenjuje da je reč o najbrže rastućoj epidemiji ikada zabeleženoj.

"Ukupno 753 osobe ostaju u izolaciji ili u bolnicama, dok se 366 do sada oporavilo, navodi se u saopštenju ministarstva zdravlja Konga, prenosi AP.

Praćenje kontakata ostaje izazov za medicinske službe Konga dok je stepen izloženosti retkom soju ebole Bundibuđo i dalje 67 odsto.

"Najmanje 80 odsto novih slučajeva potiče iz nepoznatih lanaca prenosa", saopštila je u utorak Svetska zdravstvena organizacija (SZO). Reakcija vlasti na epidemiju ebole bila je otežana nedostatkom centara za lečenje i otpora zajednica uvođenju strogih higijenskih mera, preneo je ranije Rojters.