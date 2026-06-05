"Ne samo da su država i Crkva zakazale u onome što bi trebalo da budu, već su stavovi njihovih vladajućih i upravljačkih struktura izašli na videlo",napomeula je Orešković.

Hrvatska političarka Dalija Orešković komentarisala je prenos Tompsonovog koncerta na HRT-u.

Naime, juče je na Drugom programu HTV-a, hrvatski javni servis prikazao snimak Tompsonovog koncerta koji je prošle godine održan na Zagrebačkom hipodromu. Podestimo, svaki Tompsonov koncert se pretvori u nacionalističko divljanje sa ustaškim, antisrpskim pokličima.

U nastavku vam prenosimo objavu Dalija Orešković na društvnoj mreži Fejsbuk:

- Ako hvalimo Crkvu za versko obrazovanje Hrvata, Crkva će se opravdati time da nema ništa loše u prikazivanju snimka koncerta na Hipodromu, iako je bilo više molitve nego na nedeljnim misama. Crkva će reći: HRT je državna televizija, a praznik Telova je takođe državni praznik.

Čiji je onda pozdrav „Za domovinu spremni“? Od večeras, i državni i verski.

Ne kažem da je hrišćanski - nekako mi Hristos ne ide uz fašizam - već religiozno u smislu verovanja koja su utkana u ikonografiju i tekstove pesama. Ne mogu svi da se pronađu u tim verovanjima.

„Za dom spremni“ orio se na Hipodromu, pa u zgradi parlamenta, ako je mogao na HRT-u, zašto se ne bismo tako pozdravljali i u Crkvi?

Hvaljen Isus i Marija, mons. Dražene Kutleša, „Za dom spremni“! Idete na put u Vatikan, avionom, kažete? Neka vas Bog čuva od patriotskih otmičara i bombi podmetnutih zbog nečijih nacionalnih interesa. Pitajte Papu, kada razgovarate sa njim, šta je sa empatijom prema ženi čiji je muž poginuo na poslu, šta je sa decom koja su izgubila oca. Šta je sa osnovnim ljudskim pristojnošću?

Tompson će uvek imati svoju publiku. I šteta je, zapravo, što ne možemo da razgovaramo o tome šta se dešava na njegovim koncertima u nekom drugom kontekstu, ističući ono što bi moglo biti lepo i dobro.

Međutim, ono što je država, uz blagoslov Crkve, večeras predstavila kao svoj izbor za verski i državni praznik je jasna politička poruka, kako od vlade, tako i od Crkve koja stoji uz takvu vlast, ali to nismo mi.

Nadam se da će bar neko iz Crkve reći: nemojte biti takvi vernici. Nemojte biti ni takvi Hrvati.

Večeras nisu samo i država i Crkva zakazale u onome što bi trebalo da budu, već su stavovi njihovih vladajućih i upravljačkih struktura izašli iz ormara – napisala je Dalija Orešković.