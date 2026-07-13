Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je predsednik SAD Donald Tramp "apsolutno u pravu" i da "ko god obezbedi bezbedan i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz treba da dobije kompenzaciju za ovu uslugu".

On je ovo rekao nakon Trampove najave da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put.

"Iran je oduvek bio ČUVAR (Ormuskog) moreuza i to će ostati ZAUVEK", napisao je Arakči na društvenoj mreži X.

On je još dodao i da je 20 odsto "naravno previše" i da će Teheran po ovom pitanju "biti fer".

Tramp je danas na svojoj mreži Truth Social naveo da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put, kao nadoknadu za troškove obezbeđivanja bezbednosti, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata.