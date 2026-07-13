Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama (UN) Majk Volc izjavio je danas da "sve opcije ostaju na stolu" kada je reč o Iranu, optuživši Teheran da ne poštuje preliminarni sporazum postignut u junu, nakon što je američka vojska treći put za manje od nedelju dana izvela napade na iranske ciljeve. Volc je u intervjuu za ABC Njuz izjavio i da Iran postupa neodgovorno napadajući susedne države, civilne brodove i infrastrukturu, kao i postavljanjem mina u međunarodnim plovnim putevima.

"Svetska zajednica stoji uz Sjedinjene Američke Države u stavu da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Predsednik (SAD Donald Tramp) je od početka govorio da je memorandum o razumevanju zasnovan na ispunjavanju obaveza, a Iran ih ne poštuje. Zbog toga sve opcije ostaju na stolu", rekao je Volc.

Volc je u razgovoru za američku televiziju izrazio sumnju u tvrdnje da je Iran greškom gađao plovila u Ormuskom moreuzu. "Da li treba da verujemo da su pojedini niži oficiri samoinicijativno otvorili vatru na brodove, a da zbog toga nisu snosili nikakve posledice u strogo hijerarhijski organizovanom sistemu kao što je iranska Islamska revolucionarna garda? Ja u to ne verujem", rekao je Volc.

On je ocenio da Iran svojim postupcima krši međunarodno pravo.

"Bez obzira na to da li ste učesnik nekog sukoba, ne možete nasumično da otvarate vatru, napadate susedne države, civilne brodove i civilnu infrastrukturu, postavljate mine u međunarodnim plovnim putevima i ponašate se onako kako mnogi već dugo optužuju iranski režim da se ponaša", rekao je Volc.

Iako je ocenio da je sa iranskim rukovodstvom "izuzetno teško pregovarati", Volc je rekao da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da je tokom noći između subote i nedelje izvela novi talas vazdušnih udara, nakon što je Iran, prema američkim tvrdnjama, napao još jedan trgovački brod u Ormuskom moreuzu. Iran je u subotu uveče saopštio da zatvara Ormuski moreuz, što Vašington ocenjuje kao kršenje memoranduma o razumevanju između dve zemlje. Sa druge strane, Teheran optužuje SAD da su prekršile uslove primirja.

Iranska ratna mornarica saopštila je ranije da je otvorila vatru na brodove koji su, kako tvrdi, plovili neodobrenom rutom i ignorisali upozorenja da promene kurs. Mornarica islamske revolucionarne garde navela je da odgovornost za posledice snose, kako je navedeno, "američko-cionistički neprijatelj" i države koje su omogućile korišćenje svoje teritorije za delovanje američkih snaga. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u sredu da je, prema njegovom mišljenju, primirje sa Iranom "završeno".

"Ne želim više da imam bilo kakva posla sa njima. Oni su ološ. To su bolesni ljudi", rekao je Tramp tokom samita NATO u Turskoj.

Međutim, kako napominje ABC, pre nešto više od tri nedelje, Tramp je iranske lidere opisivao kao "veoma pametne" i "znatno manje radikalne" od njihovih prethodnika.