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Ormuski moreuz otvoren je za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem i saobraćaj se odvija bez problema

Nasuprot tome, Teheran tvrdi da plovidba kroz moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navodi, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su Vašington i Teheran u subotu postigli sporazum, ali da ga je Iran prekršio već sat vremena kasnije napadom dronom na jedan brod.

Tramp je za En-Bi-Si njuz rekao da je Iran prihvatio uslove koji su podrazumevali odustajanje od nuklearnog programa, ali je ocenio da je dogovor brzo prekršen.

Pakistan je izrazio zabrinutost zbog najnovije eskalacije tenzija na Bliskom istoku i pozvao sve strane da pokažu uzdržanost, preduzmu hitne korake ka deeskalaciji, kao i da poštuju obaveze preuzete u okviru Memoranduma o razumevanju koji su SAD i Iran potpisali prošlog meseca.

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Amerikanci prvi put upotrebili mornaričke dronove

Američke vojne snage su prvi put upotrebile udarne mornaričke dronove protiv Irana, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Komanda je na društvenim mrežama X saopštila da su američke snage koristile ne samo vazdušne dronove već i „jednosmerne napadne morske dronove po prvi put“. Informacije o obimu upotrebe i efikasnosti udara pomenutim oružjem još nisu date.

CENTKOM je takođe još jednom potvrdio da Iran „ne kontroliše“ Ormuski moreuz.

Saobraćaj u Ormuskom moreuzu na najnižem nivou u proteklim sedmicama

Saobraćaj u Ormuskom moreuzu toliko je usporen da je sveden na najniži nivo u proteklih nekoliko sedmica, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izveštaje Kplera.

Šest brodova je prošlo kroz moreuz u nedelju, prema podacima Kplera, globalne analitičke platforme koja pruža podatke i uvid u realnom vremenu o svetskom tržištu robe i pomorskom transportu.

Među tih šest plovila su veoma veliki brod za prevoz sirove nafte "Hjumaniti" i "Kapetan Andreas", koji prevoze dva miliona barela iranske nafte i 500.000 barela kuvajtskih naftnih derivata.

Tri prazna tankera su takođe ušla u Persijski zaliv da utovare naftu, prema podacima sa platforme.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u nedelju je rekao da je plovni put otvoren za komercijalne brodove, iako je Iran ranije poručio da je zatvorio moreuz nakon što je brod pokušao da prođe koristeći neodobrenu rutu. Iranska Revolucionarna garda je danas saopštila da je zaustavila dva broda u moreuzu, bez navođenja naziva brodova koji su u to umešani.

Napad na američku bazu u Jordanu

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), elitna vojna snaga zemlje, saopštio je da je uspešno izveo raketne i napade bespilotnim letelicama na američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu.

Prema IRGC-u, u napadu su zapaljena skladišta municije i rezervoari za gorivo.

IRGC je saopštio da su napadi na Jordan označili samo prvu fazu njihove "operacije odmazde“, koja je, kako je navedeno, još uvek u toku.

Novi talas udara

Više eksplozija odjeknulo je večeras u iranskim gradovima Sirik i Bandar Abas, kao i na ostrvu Kešm, javili su iranski mediji, dok je Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila da je pokrenula novi talas udara na ciljeve u Iranu.

Iranska državna televizija prenela je da su se eksplozije čule u blizini sela Taheruji, u okolini grada Sirika na jugu zemlje, a novinska agencija Fars javila je da je više eksplozija zabeleženo u Siriku i Bandar Abasu.

Kako prenosi Al Džazira, nekoliko eksplozija se čulo i na ostrvu Kešm u Persijskom zalivu. Istovremeno, CENTCOM je saopštila je da je započela novi talas udara na Iran, navodeći da je cilj nastavak slabljenja sposobnosti Teherana da napada trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

U saopštenju se dodaje da je vrhovni komandant naredio izvođenje udara kako bi, kako se navodi, iranske snage bile pozvane na odgovornost.