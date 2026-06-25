"Trenutno smo zabrinuti da postoje ljudi zarobljeni u ruševinama. Želimo da pomognemo da budu izvučeni. Neki od tih ljudi su rođaci osoba koje žive u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bez obzira na to, SAD su se uvek odazivale na humanitarne krize, posebno na one u našem regionu. To je ono na šta smo sada usredsređeni", rekao je Rubio novinarima u Manami, u Bahreinu, prenosi Al Džazira.

On je naveo da su SAD suočene sa ovom situacijom, da sada moraju da reaguju i da će to učiniti na veoma pozitivan način.

"Dakle, sada ćemo se usredsrediti samo na ljudsku stranu ove tragedije. Postoje ljudi koji su pogođeni i povređeni. Neki su poginuli, neki su teško povređeni, a neki su i dalje zarobljeni u ruševinama. Na to ćemo se usredsrediti", istakao je Rubio.

On je kazao da misli da će Venecuela iz ovoga izaći snažnija, uprkos tragediji sa kojom se trenutno suočava.

Američki državni sekretar je rekao i da će situacija u Venecueli biti bolje procenjena nakon narednih 48 sati.

"Druga faza će, naravno, biti utvrđivanje njihovih dugoročnih i hitnih potreba", rekao je on.

Kako je istakao, bolja procena će uslediti nakon narednih 48 sati, nakon prisustva na terenu i kada venecuelanske vlasti budu imale jasniju sliku o stepenu štete, posebno kada je reč o stambenim objektima.

Rubio je, takođe, rekao da će SAD razmotriti šta može da se učini kako bi se Venecueli pomoglo da obnovi interneta i telekomunikacionih veza.

Državni sekretar SAD je kazao da su SAD već poslale timove za potragu i spasavanje u Venecuelu iz okruga Ferfaks u saveznoj američkoj državi Virdžiniji i iz Los Anđelesa.

"Biće ih još. Takođe im pomažemo snimcima iz vazduha, posebno u priobalnim oblastima gde nemaju potpun uvid u razmere štete i posledice koje je ona izazvala", naglasio je Rubio.

On je kazao da su to hitne kratkoročne potrebe u narednih 48 do 72 sata.

Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 povređeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je privremena predsednica te zemlje Delsi Rodrigez, preneo je Rojters.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tu latinoameričku zemlju i napravili veliku materijalnu štetu.