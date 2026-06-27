Sjedinjene Američke Države rade na organizaciji moguće posete predsednika Donalda Trampa Indiji početkom 2027. godine, dok istovremeno sa vlastima u Nju Delhiju vode razgovore o unapređenju trgovinskog sporazuma i daljem jačanju strateškog partnerstva.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington i Nju Delhi nastavljaju da produbljuju saradnju i usaglašavaju ključne elemente budućeg trgovinskog dogovora.

„Računamo na dalji razvoj odnosa i rad na proširenju saradnje”, poručio je Rubio, prenosi agencija Rojters.