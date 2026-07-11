Njegov detektor metala registrovao je neobično težak kamen crvenkaste boje, a kako se nalazio u čuvenoj oblasti Goldfilds, poznatoj po australijskoj zlatnoj groznici iz 19. veka, nije imao dilemu da je pronašao veliki grumen zlata.

Međutim, ono što je usledilo pretvorilo se u višegodišnju misteriju i jedno od najzanimljivijih otkrića koje je privuklo pažnju naučnika.

Uveren da se u unutrašnjosti kamena krije zlato, Houl je godinama pokušavao da ga otvori. Koristio je testeru za kamen, ugaonu brusilicu, električnu bušilicu, jake kiseline, pa čak i masivni građevinski malj. Ipak, misteriozni kamen nije pokazivao ni najmanji znak pucanja.

Kada je na kraju odustao, odlučio je da ga odnese u Muzej u Melburnu kako bi stručnjaci utvrdili o čemu je reč. Tamo ga je sačekalo potpuno neočekivano objašnjenje – kamen nije bio grumen zlata, već izuzetno redak meteorit.

Geolozi su odmah primetili karakterističnu površinu sa brojnim udubljenjima, koja nastaje kada svemirsko telo velikom brzinom prolazi kroz Zemljinu atmosferu. Nakon detaljnih analiza utvrđeno je da meteorit teži čak 17 kilograma i da pripada grupi običnih hondrita tipa H5.

Još zanimljivije bilo je njegovo poreklo. Naučnici procenjuju da je nastao pre oko 4,6 milijardi godina, u vreme kada se formirao Sunčev sistem. Veruje se da je milionima godina putovao kroz svemir nakon sudara dva asteroida u pojasu između Marsa i Jupitera, sve dok nije završio na Zemlji.

Istraživači ističu da su ovakvi meteoriti za nauku mnogo vredniji od zlata, jer predstavljaju svojevrsne vremenske kapsule iz najranijih dana nastanka Sunčevog sistema. U njima se nalaze minerali i strukture koje pomažu naučnicima da bolje razumeju kako su nastajale planete, ali i kako su se razvijali prvi hemijski elementi neophodni za život.

Koliko je ovaj pronalazak redak pokazuje i podatak da je u australijskoj saveznoj državi Viktoriji do sada pronađeno svega 17 meteorita, dok su na istom području tokom istorije iskopane ogromne količine zlata. Upravo zato stručnjaci smatraju da je Houl, iako nije pronašao zlato koje je tražio, otkrio nešto što je za nauku neuporedivo vrednije.

Njegova priča danas služi kao podsetnik da se najveća otkrića ponekad kriju upravo tamo gde ih najmanje očekujemo – čak i u kamenu koji na prvi pogled izgleda sasvim obično.