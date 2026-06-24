"Danas i Britanija i zemlje Evropske unije nastavljaju da naoružavaju i finansiraju nacistički kijevski režim, podstičući njegove otvoreno terorističke postupke", podvukao je ruski ministar.

Kako kaže, Zapad je pažljivo negovao u Ukrajini otvorene naciste, rusofobe i antisemite.

"Nisu žalili ni novac ni napore za podršku ukrajinskom nacionalizmu, koji je svetu poznat od vremena Drugog svetskog rata po svojoj posebnoj surovosti. Zapad je pažljivo negovao u Ukrajini naciste, rusofobe i antisemite koji nikada nisu krili svoje simpatije prema Hitleru, nacističkoj ideologiji i simbolici", pojasnio je.

On je podvukao da se savremena Evropska unija pridržava vrednosti nacizma, dok je Zelenskom dodeljena uloga firera.

"Nijednom se iz Brisela i drugih evropskih prestonica nije čula ni reč kritike upućena Kijevu zbog njegove politike u oblasti upravo tih ljudskih prava. Savremena Evropska unija pridržava se vrednosti nacizma. Još jednom u istoriji. Svaka istina o onome što se dešava odmah postaje tabu", rekao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, stvarni cilj Zapada, pod maskom zahteva za pregovorima, jeste spasavanje režima Zelenskog i očuvanje Ukrajine kao uporišta za nastavak borbe protiv Rusije.

"Zato žele da izdejstvuju trenutni prekid vatre – kako bi zaustavili rusko napredovanje i ponovo, kao u vreme Minskih sporazuma, dobili predah", rekao je Lavrov.

Rusija ne gaji nikakve iluzije po pitanju stvarnih namera Evropske unije kada je reč o učešću u rešavanju ukrajinskog pitanja, dodao je i podsetio da je već govorio o tome kako su osujetili rezultate pregovora 2014. i 2015. godine.

"Da ilustrujem kako se u Evropskoj uniji kreira politika i koliko ozbiljno treba shvatiti njihove stalne izjave da Rusija treba da sedne za pregovarački sto – mi (EU) to želimo, a ona (Rusija) neće, ali mi ćemo sesti kada mi budemo hteli. To je potpuna zbrka i ne bih tome čak ni posvećivao pažnju", rekao jeruski ministar.

Lavrov je dodao da Zelenski iznosi drske uslove kada je reč o rešavanju sukoba.

"Gospodin Zelenski, koji insistira na pregovorima, istovremeno postavljajući potpuno nerealne, pa čak i drske uslove ne samo Moskvi već i svojim evropskim pokroviteljima. On je nedavno direktno izjavio: Evropa treba da razmotri format pregovora i ponudi nekoliko mogućnosti, ali će Kijev sam odrediti ko će biti evropski pregovarač. Komentari su suvišni. Firer je firer", naveo je šef ruske diplomatije.

On je dodao da smatra da odbijanje Evrope da obustavi podršku Kijevu nakon okončanja sukoba pokazuje da želi da sadašnji politički režim u Ukrajini "ovekoveči".

Lavrov je naveo da u Evropi podstiču izvođenje napada na civilne ciljeve, uključujući i one duboko unutar ruske teritorije – medicinske ustanove, stambene objekte, studentske domove, koledže i dečje ustanove – u nadi da će izazvati nezadovoljstvo, paniku i podeliti rusko društvo.

"U uslovima kada Oružane snage Ukrajine svakodnevno gube položaje na frontu, u Evropi se oslanjaju na otvoreno terorističke metode režima Zelenskog", dodao je.

Kako kaže, sve što se može čuti iz evropskih prestonica su "u prevodu" zahtevi za kapitulaciju Moskve, a svaka mogućnost za ravnopravne pregovore se odbacuje.

"Ciljevi i zadaci specijalne vojne operacije biće postignuti", naglasio je ministar spoljnih poslova Rusije i dodao da su preporuke stranim državama da evakuišu svoje diplomate iz Kijeva i dalje su na snazi.

Što se tiče SAD, koliko se može proceniti njihovo delovanje, one kao da odustaju od pretenzija na ulogu objektivnog posrednika i slede isti kurs pojačavanja sankcionog pritiska na Rusiju, naglasio je Lavrov.

"Pored produženja svih Bajdenovih sankcija, već je usvojen i prilično veliki paket sankcija administracije Trampa protiv Rusije. Zaboravljena je izjava predsednika SAD, data odmah posle Enkoridža da je Ukrajini potreban dugoročni mir, a ne primirje na par godina i da je Aljaska postavila temelje za kretanje u tom pravcu", podvukao je.

Prema njegovim rečima, juče je, međutim, zamenik stalnog predstavnika SAD pri UN zahtevao momentalni prekid vatre.

"Ništa više, ni o kakvom dugoročnom rešenju nije govorio", naglasio je Lavrov.

Ruski ministar je podvukao da ne želi čak ni da posumnja da je Aljaska, poput postupaka evropskih zemalja, bila zamišljena tako da se dobije vreme za dodatno naoružavanje kijevskog režima.

"Ali u stvarnosti je ispalo kako je ispalo", rekao je Sergej Lavrov.