- Amerikanci trenutno pregovaraju, ili su nam bar rekli da je to njihov plan da kupe evropski deo Severnog toka. Da ga obnove i preuzmu kontrolu. Ali, ništa osim našeg gasa preko gasovoda se ne može pumpati - rekao je Lavrov, govoreći na 12. Međunarodnom naučnom i stručnom forumu "Primakovljeva čitanja", prenosi Sputnjik.

On je zaključio da će Rusija pumpati gas, a da će ga oni, kako pretpostavlja, preprodavati sa velikom maržom. Eksplozije na gasovodima "Severni tok 1" i "Severni tok 2" dogodile su se 26. septembra 2022. godine.