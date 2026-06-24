Napomenuo je da Rusija ostaje privržena dogovorima postignutim u vezi sa pitanjem Ukrajine na prošlogodišnjem susretu predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci.

"Za Rusiju ovo pitanje ima principijelan karakter i mi se, naravno, nećemo cenkati oko nekakvih privremenih rešenja, a pogotovo nećemo prihvatati ultimatume koje nam neko diktira", poručio je šef ruske diplomatije.

Lavrov je napomenuo da je važno da to imaju u vidu pojedini politički delatnici iz zemalja zapadno od Rusije, koji nastavljaju da naoružavaju kijevski režim i koji su već sami za sebe sahranili rezultate samita u Enkoridžu, pa sada pokušavaju da nametnu svoje viđenje pregovora kao procesa formalizacije kapitulacije Rusije.

"Takvo ponašanje ne priliči onima koji pretenduju da se nazivaju političarima i, naravno, neće dovesti do pozitivnih rezultata", ukazao je šef ruske diplomatije.

Lavrov je naglasio da je nedopustivo ignorisati upozorenja Moskve u vezi sa bezbednošću.

"Protivnici ne mogu beskonačno i nekažnjeno da ignorišu naša jasno izražena upozorenja o nedopustivosti stvaranja neprihvatljivih pretnji nacionalnoj bezbednosti naše zemlje i kršenja svih mogućih obaveza u pogledu zakonitih prava ruskog i ruskojezičkog stanovništva Ukrajine", poručio je.

Istakao je da zapadne zemlje moraju odustati od bilo kakvih planova širenja u zoni vitalnih interesa Moskve.

Ukazao je na to da je premijer Velike Britanije u ostavci Kir Starmer činio je sve da Ukrajina pojača svoje terorističke aktivnosti.

"Gospodin Starmer je govorio da pregovori uopšte nisu potrebni, da treba vršiti pritisak na Ukrajinu. Ali oni nisu samo govorili, već su i delovali. Učinili su sve da Ukrajina nastavi i pojača svoju terorističku aktivnost. Bez britanske i američke pomoći u navođenju i dobijanju podataka za određivanje ciljeva, bilo bi nemoguće raditi ono što Ukrajina sada radi, sprovodeći terorističke napade na rusku teritoriju", istakao je Lavrov.

Podvukao je da Evropska unija zauzima potpuno neozbiljan i neadekvatan stav kada je reč o pregovorima sa Rusijom o Ukrajini.

Lavrov je skrenuo pažnju na reči predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, koji je izjavio da Evropska unija trenutno ne raspravlja o pregovorima sa Rusijom, već o načinima pritiska na Rusiju i podrške Ukrajini.

"Košta je još jednom rekao da Evropska unija ne može biti posrednik, jer je u potpunosti na strani Ukrajine, ali da ipak treba da sedi za pregovaračkim stolom. Odgovorite mi, šta oni sa takvim stavom uopšte nameravaju da razmatraju? Da li nameravaju da od Rusije prime akt o kapitulaciji? To je apsolutno neozbiljno i potpuno neadekvatno stvarnoj ulozi koju Evropa ima u svetskim poslovima", rekao je Lavrov.

Podsetio je da je predsednik Francuske Emanuel Makron javno prekorio Antonija Koštu zbog toga što je njegov saradnik dva puta imao kontakt sa predstavnicima u Moskvi i rekao da je to neprihvatljivo i da bi svi trebalo zajedno da se okupe i odlučuju.

"To je licemerje, jer je sam predsednik Makron slao izaslanike i oni su bili primljeni, kao što su dolazili i izaslanici Londona", rekao je Lavrov.

Ipak, nastavio je, to pokazuje da neokolonijalni mentalitet i ambicije koje još uvek u velikoj meri postoje i da upravo oni pokreću mnoge inicijative i stavove koje Evropa zauzima.