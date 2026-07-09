Prema ranijem saopštenju kineskih vlasti požar je izbio u 12.04 časova po lokalnom vremenu u višespratnom fabričkom pogonu. Prvi rezultati istrage pokazuju da je požar buknuo na prvom spratu (prizemlju) zgrade.

Plamen se širio velikom brzinom jer su se u objektu nalazile velike količine lako zapaljivih materijala, tkanina i lepka koji se koriste u proizvodnji obuće, a veći broj radnika ostao je zarobljen na krovu zgrade.

Oglasio se Si Đinping

Ranije je saopšteno i da je požar ugašen i da je kineski predsednik Si Đinping odmah izdao "važna uputstva" i zvanično saopštio da je incident odneo "veliki broj ljudskih žrtava".

Ministarstvo za vanredne situacije Kine ranije je saopštilo da je poslalo radni tim u grad Đinđang u provinciji Fuđijan kako bi koordinirao gašenje velikog požara i spasilačke operacije u fabrici obuće, u kojem ima poginulih i povređenih. Na mesto nesreće poslato je 183 vatrogasca i spasilaca sa 35 vozila.

Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili uzrok izbijanja požara i sprečili slične incidente u budućnosti.

(Tanjug)

