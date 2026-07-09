Bela kuća se priprema za mogućnost dugotrajne eskalacije u sukobu sa Iranom, dok američki predsednik Donald Tramp saziva visoke savetnike i zvaničnike za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o narednim koracima Vašingtona, javlja izraelski Kanal 12, pozivajući se na američke zvaničnike.

Jedan američki zvaničnik rekao je za izraelsku televiziju da bi trenutni sukobi mogli da traju od nekoliko dana do mesec dana, u zavisnosti od toga da li će Iran nastaviti napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

"Malo ćemo ih napasti da shvate da se ne šalimo", rekao je zvaničnik.

Prema izveštaju, Tramp bi uskoro trebalo da se sastane sa svojim timom za nacionalnu bezbednost u Ovalnom kabinetu da bi razgovarali o mogućim daljim merama protiv Irana. Kanal 12 navodi da u Vašingtonu trenutno nema velike spremnosti da se Izrael uključi u borbe.

Jedna od opcija koja se razmatra jeste ponovno uvođenje američke pomorske blokade iranskih luka, što je Tramp javno pominjao, iako odluka o tome još nije doneta. Kako se navodi, mnogi zvaničnici bliski predsedniku smatraju da bi to bio ispravan pravac delovanja.

SAD su prvi put uvele blokadu nakon što je Iran blokirao Ormuski moreuz posle početka rata. U međuvremenu, Izrael se priprema za mogućnost širenja sukoba, uključujući i scenario u kojem bi Iran mogao da gađa izraelske baze sa kojih su delovali američki avioni, poput baza Nevatim i Ramon.

Kanal 12 navodi da se nastavlja koordinacija između Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i američke Centralne komande (CENTCOM).