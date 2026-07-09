Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koje je u junu sproveo Sprint Insight, oko 800.000 penzionera podržava politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što, prema navodima iz istraživanja, čini približno polovinu njegovog biračkog tela.

Kako prenosi Nova S, istraživanje pokazuje i da stariji građani u većoj meri veruju da srpska ekonomija napreduje, čak i kada se suočavaju sa težom ličnom ekonomskom situacijom.

Pojedine objave blokadera sadržale pozive na isključivanje penzionera iz političkog života, kao i druge uvredljive poruke, što je izazvalo oštre reakcije.

Pogledajte jezive poruke upućene bakama i dekama:

Polemike zbog objava na društvenim mrežama

Autor izvornog teksta ocenjuje da ovakve poruke predstavljaju govor mržnje prema najstarijim građanima i navodi da su se u pojedinim objavama koristili izrazi kojima se penzioneri vređaju i omalovažavaju.

Dalje se iznosi stav da ovakva retorika nije u skladu sa porukama o demokratskim vrednostima koje deo učesnika protesta zastupa u javnosti.

Autor takođe navodi da su penzioneri deo društva čiji se politički stavovi, prema njegovom mišljenju, zasnivaju na životnom iskustvu, te da ih zbog toga nije opravdano diskriminisati ili osporavati njihovo pravo da učestvuju u političkom životu.

U tekstu se ističe i da pravo glasa pripada svim punoletnim građanima pod jednakim uslovima, bez obzira na životnu dob.

Objavljeni rezultati istraživanja otvorili su novu raspravu o političkim preferencijama penzionera i načinu na koji se o njima govori u javnom prostoru, posebno na društvenim mrežama.

Političke rasprave u Srbiji poslednjih godina često se vode i na društvenim mrežama, gde se, pored različitih političkih stavova, neretko mogu videti i uvredljive poruke usmerene prema pojedincima ili određenim društvenim grupama, što dodatno produbljuje političke podele.