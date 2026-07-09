Međunarodni aerodrom Palm Bič u američkoj saveznoj državi Floridi od danas zvanično nosi naziv "Međunarodni aerodrom predsednik Donald Dž. Tramp", dok će njegova vazduhoplovna oznaka biti promenjena nešto kasnije, prenosi CBS News.

Putnici će još neko vreme koristiti staru oznaku

Iako je novi naziv aerodroma stupio na snagu 9. jula, oznaka koju putnici koriste prilikom kupovine avionskih karata i pretrage letova još neće biti promenjena.

Postojeća oznaka PBI ostaće u upotrebi do 18. avgusta, kada će biti zamenjena oznakom DJT, navodi CBS News.

Guverner Floride Ron DeSantis potpisao je još u martu zakon kojim je aerodrom dobio novo ime u čast predsednika Donalda Trampa, dok je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) odredila da promena zvanično stupa na snagu 9. jula.

Tokom prelaznog perioda piloti, kontrolori letenja i vazduhoplovne institucije koristiće novu oznaku DJT, dok će putnici u rezervacionim sistemima i dalje viđati staru oznaku PBI.

Avio-kompanije prilagodile sisteme

Analitičar avio-industrije Henri Harteveldt iz kompanije Atmosphere Research Group izjavio je da su najveće američke avio-kompanije već prilagodile svoje sisteme kako bi tranzicija protekla bez problema.

Kako je naveo, putnici koji budu pretraživali letove koristeći oznaku PBI biće automatski usmereni na letove sa aerodroma koji će ubuduće nositi naziv Međunarodni aerodrom predsednik Donald Dž. Tramp.

Promene oznaka koje dodeljuje Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA) veoma su retke i uglavnom se sprovode samo kada za to postoje važni razlozi ili kada je potrebno prilagoditi vazduhoplovne sisteme.

Zahtev za promenu oznake podnele su najveće američke avio-kompanije koje posluju na ovom aerodromu, među kojima su Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, JetBlue i Southwest Airlines. Nakon toga IATA je odobrila promenu oznake sa PBI na DJT, koja će zvanično stupiti na snagu 18. avgusta.

Na zvaničnoj internet stranici aerodroma putnicima se savetuje da do avgusta nastave da koriste oznaku PBI, uz napomenu da će promena biti postepeno sprovedena kako bi svi sistemi bili usklađeni.

Prema podacima aerodroma, kroz ovaj vazdušni centar godišnje prođe gotovo osam miliona putnika, a Donald Tramp ga često koristi prilikom odlaska u svoje imanje Mar-a-Lago na Floridi.

Naziv aerodroma je već zvanično promenjen, ali će putnici još nekoliko nedelja prilikom rezervacije letova koristiti staru oznaku PBI. Tek od 18. avgusta u sistemima će početi da se koristi nova oznaka DJT.

Aerodrom Palm Bič pridružio se grupi američkih aerodroma koji nose imena predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Promena je sprovedena nakon usvajanja zakona u Floridi i administrativnih procedura FAA i IATA, koje su bile neophodne za zvaničnu primenu novog naziva.

Izvor: CBS News, Tanjug