Putovanja često donesu iznenađenja, posebno kada su u pitanju lokalni običaji za stolom. Ono što je u jednoj zemlji sasvim uobičajeno, turistima iz druge može delovati kao greška ili nesporazum.

Upravo to se dogodilo jednoj Zagrepčanki koja je tokom letovanja u španskom gradu Salamanki doživela situaciju koju, kako kaže, dugo neće zaboraviti.

"Sedimo i čekamo, a hrane nema"

Kako je ispričala, ona i prijateljica naručile su salatu i glavno jelo – meso sa povrćem.

"Konobar je zapisao porudžbinu i otišao, a nas dve smo ostale da čekamo. Već smo bile baš gladne", prisetila se.

Posle nekoliko minuta na sto su stigle samo dve činije salate.

"Nas dve se gledamo, ništa nam nije jasno. Mislimo, sad će doneti i meso pa ćemo jesti zajedno. Prođe pet minuta, deset minuta, ništa. Konobar stoji malo dalje i gleda nas nekako čudno, a mi gledamo njega. Sve je počelo da liči na neku predstavu", ispričala je kroz smeh.

Kako glavno jelo nije stizalo ni nakon dvadesetak minuta, odlučile su da pitaju konobara šta se dešava.

"Čekali smo da prvo pojedete salatu"

Konobar im je, kako kaže, uz osmeh objasnio da je sve u redu i da je čekao da prvo pojedu salatu, a tek onda da im posluži glavno jelo.

"Počele smo da se smejemo i rekle smo mu da na Balkanu to nije običaj i da kod nas niko ne služi salatu bez mesa", rekla je Zagrepčanka.

Zašto se u Španiji salata služi pre glavnog jela?

U Španiji je sasvim uobičajeno da ručak počinje lakšim jelom, poput salate ili supe. Tokom tradicionalnog ručka, poznatog kao comida, prvi sled (el primero) služi se pre glavnog jela (el segundo), koje najčešće čine meso ili riba sa prilogom.

Takav način serviranja nije samo deo gastronomske tradicije već može imati i nutritivne prednosti.

Konzumiranje salate pre glavnog jela doprinosi većem unosu vlakana, koja pružaju osećaj sitosti i mogu pomoći u boljoj kontroli apetita. Posebno su korisne kombinacije zelene salate sa drugim povrćem, poput šargarepe ili brokolija, koje sadrži više dijetetskih vlakana i hranljivih materija.

Iako je ovaj običaj Zagrepčanku u prvi mah zbunio, na kraju je postao jedna od anegdota koje će zauvek pamtiti sa putovanja u Španiju.