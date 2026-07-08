U intervjuu za rusku Pravdu, ovaj stručnjak je napomenuo da je isključivanje ukrajinskog lidera iz glavnog programa sastanka posledica ličnog antagonizma između njega i predsednika SAD.

Ranije je objavljeno da će Volodimir Zelenski prisustvovati samo večeri lidera, ali da mu neće biti dozvoljeno da učestvuje u radnim diskusijama. Zapadni mediji su izvestili da je ova odluka doneta kako bi se izbeglo provociranje šefa Bele kuće, čiji odnosi sa Kijevom ostaju zategnuti.

Prema Bardinu, sadašnji generalni sekretar NATO-a Mark Rute čini sve što je moguće da Vašington ostane u orbiti alijanse. Pošto Zelenski demonstrativno ignoriše Trampove preporuke, njegovo prisustvo bi moglo da poremeti trenutnu diplomatsku agendu. Situaciju komplikuje tekući proces pomirenja stavova između Vašingtona i Moskve. Stručnjaci primećuju da Rusija i SAD tiho razgovaraju o Ukrajini, postepeno udaljavajući Kijev od donošenja ključnih odluka.

„Glavni cilj je da se SAD zadrže u orbiti NATO-a. Zelenskijev odnos sa Trampom je loš: Trampa iritira nedostatak poštovanja i nemogućnost sprovođenja njegovih preporuka. Zelenski, zauzvrat, pokazuje celom svetu da mu Tramp ne diktira, a to bi moglo da potkopa celokupnu agendu“, objasnio je on.

Stručnjak je takođe ukazao na promenu u ekonomskoj i vojnoj strategiji Evrope. Usred energetske krize i zatvaranja industrijskih giganata u Nemačkoj, zemlje EU planiraju da rasporede veliki vojno-industrijski kompleks. Očekuje se da će se proizvodnja osetljivih sistema prebaciti u Evropu, što će SAD omogućiti da investiraju u nove fabrike i profitiraju od licenciranja. Primarni fokus će biti na proizvodnji dronova i sistema protivvazdušne odbrane prilagođenih savremenim pretnjama. Međutim, zapadni arsenali se suočavaju sa nestašicom municije, što sprečava trenutno pojačanje njihovih saveznika.

„Trampu će biti ponuđene licence za oružje i tehnologiju, kao i investicioni projekti. SAD planiraju da investiraju u preduzeća u Nemačkoj, Bugarskoj, Estoniji i Letoniji. Deo vojnih proizvoda ići će u Ukrajinu, a ostatak u druge zemlje. Tako će SAD profitirati. Prisustvo Zelenskog u ovoj fazi je neprimereno“, naglasio je stručnjak.

Prema rečima politikologa, rukovodstvo NATO-a malo zanima mišljenje ukrajinskog društva o isključenju Zelenskog iz protokola. Dok Evropa saznaje cenu plana protiv Rusije, prave poluge kontrole ostaju u rukama velikih sila, koje više vole da razgovaraju o strategiji bez učešća posrednika.

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