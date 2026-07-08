"Legend of the Seas“, najveći kruzer na svetu u vlasništvu kompanije Rojal Karibejn, prošao je ispod danskog mosta Veliki Belt sa razmakom od samo 30 centimetara.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazali su trenutak kada su se AkvaDoum i gornje palube pojavili skoro dovoljno blizu da dodirnu konstrukciju mosta.

Most Veliki Belt, ključna transportna veza između ostrva Zeland i Fin, daje brodovima 65 metara prostora, dok najveći kruzer obično dostiže oko 70 metara iznad vodene linije. Stoga je prolazak zahtevao savršeno precizne proračune i niz podešavanja.

Ovaj prolazak nije bila puka sreća već pravi inženjerski matematički proračun.Kruzer je koristio uvlačive dimnjake, dodatni balast i pažljivo izračunatu brzinu plovidbe kako bi privremeno smanjio svoju visinu. Balast spušta brod dublje u vodu, dimnjaci se uvlače, a brzina utiče na to koliko se trup dodatno „spušta“ tokom plovidbe.

Svako podešavanje mora biti savršeno izračunato kako bi se održala stabilnost, posebno kada je rastojanje samo 30 centimetara. Rojal Karibejn je ranije izvodio slične manevre sa brodovima „Ikona mora“ i „Alur mora“, ali tako mala udaljenost ne ostavlja gotovo nikakav prostor za greške, talase ili promene vetra, pa su timovi pažljivo pratili navigacione, inženjerske i meteorološke uslove pre prolaska, piše okdiario.

„Legenda mora“ je treći brod klase Ikona, izgrađen u Mejer Turkuu u Finskoj.

Impresivne brojke govore same za sebe: brod ima 250.800 bruto tona, 398 metara dužine i kapacitet od 5.610 putnika u dvokrevetnim kabinama.

To je pravi plutajući turistički grad, sa osam tematskih okruga, sedam bazena, vodenim parkom kategorije 6, AkvaDoumom, adrenalinskom atrakcijom Kraun's Edž 45 metara iznad okeana, 28 restorana i pet velikih sala za predstave. Putovanje ovim kruzerom podseća na boravak u ogromnom hotelu.

Od 4. jula 2026. godine, ovaj kruzer je započep sedmodnevna krstarenja iz Barselone i Rima, a u novembru 2026. godine stići će u Fort Loderdejl, odakle će ploviti zapadnim i južnim Karibima, uključujući posete privatnoj destinaciji Perfekt Dej u KokoKeju.