Bivši mađarski predsednik Janoš Ader izjavio je da inicijativa premijera Petera Mađara da se predsednik Tamaš Šujok smeni izmenom Ustava krši vladavinu prava i stvara opasne presedane.

Prema njegovim rečima, mogli bi se stvoriti „opasni presedani“.

„Možemo stvoriti period hladnog građanskog rata sa orvelovskim svetom gde ljubav zapravo znači mržnja, mir zapravo znači rat, a sloboda zapravo znači ropstvo“, rekao je u intervjuu za Mandiner.

Ader je napomenuo da od 1990. godine nije bilo slučajeva da je predsednika smenila nova vlada „potezom pera“, i da Mađarove pristalice pokušavaju da odvuku pažnju od problema i uliju strah.

Takođe je skrenuo pažnju na ćutanje institucija EU, koje su ranije kritikovale Mađarsku zbog kršenja zakona.