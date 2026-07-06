Tridesetjednogodišnji muškarac preminuo je u mađarskom gradu Račkeveu, nakon što je sa svojom trogodišnjom ćerkom u naručju potonuo u Dunavu.

Prema navodima RTL-a, muškarac je u petak popodne sa ćerkom ušao u vodu na obeleženoj plaži. Ljudi koji su se nalazili na obali primetili su devojčicu kako se bori u vodi, dok je ponavljala da joj je otac potonuo. Devojčica je spasena, ali njen otac nije odmah pronađen.

Hitna pomoć je stigla za svega nekoliko minuta, a uz pomoć volontera muškarac je pronađen pod vodom nakon oko pola sata. Spasioci su ga na obali uspešno reanimirali, nakon čega je helikopterom Hitne pomoći prevezen u bolnicu, gde je, međutim, ubrzo preminuo.

Policija za sada istražuje okolnosti nesreće. U prilogu RTL-a navedeno je da su se na društvenim mrežama i među ljudima koji su bili na plaži pojavile sumnje da je muškarac pre ulaska u vodu konzumirao alkohol, jer su u njihovom šatoru pronađene prazne flaše od alkoholnih pića.

Trogodišnja devojčica nije povređena, ali je i ona iz predostrožnosti prevezena u bolnicu radi pregleda.

Od početka godine do 30. juna u Mađarskoj su se u prirodnim kupalištima utopile ukupno 34 osobe, piše 24.hu.

BONUS VIDEO