Ministar odbrane Australije i zamenik australijskog premijera Ričard Marles izjavio je danas da je vlada Australije uznemirena zbog kineskih raketnih testiranja u Pacifiku.

"To je bio test rakete dugog dometa i veoma smo zabrinuti zbog bilo kakvih akcija koje potkopavaju stabilnost, mir i bezbednost Pacifika", rekao je Marles, prenosi australijski ABC njuz.

Kina je ranije danas lansirala u Pacifik balističku raketu sa lažnom bojevom glavom, što je australijska vlada ocenila kao čin koji "destabilizuje region".

Ministarka spoljnih poslova Australije Peni Vong rekla je da je australijska vlada bila obaveštena da će Kina testirati raketu, međutim, poručuje da su toj operaciji nedostajali "transparentnost i uveravanja koja su očekivali pacifički susedi".

"Destabilizujući činovi mogu dovesti do pogrešnih procena, mogu nas odvesti u pogrešnom pravcu. Lideri Foruma pacifičkih ostrva su jasno stavili do znanja da žele da Pacifik bude okean mira. Smatramo da je ovaj test suprotan tome. Mislim da je Kina svesna stava Australije", rekla je Vong.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, portparol kineske ratne mornarice (NOAK) potvrdio je da je raketa lansirana sa podmornice i da je sletela unutar zone cilja u Tihom okeanu.

"Ovo probno lansiranje je rutinski postupak u okviru godišnje obuke kineske ratne mornarice. Kineska strana je već unapred obavestila susedne zemlje. Ovo probno lansiranje je u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnom praksom i nije usmereno ni na jednu određenu zemlju ili cilj", navodi se u saopštenju portparola kineske ratne mornarice.