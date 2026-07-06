Pacifička ostrva koja pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama i na kojima se nalaze ključne američke vojne baze na udaru su super tajfuna Bavi, preneli su danas američki mediji.

Super tajfun Bavi smatra se jednim od najjačih super tajfuna koji se ove godine formirao na Zemlji, prenosi CNN.

Centar tajfuna, koji je ekvivalent uraganu kategorije 5, prošao je iznad Rote, ostrva sa 2.000 stanovnika u Severnom Marijanskom arhipelagu, sa maksimalnim udarima vetrova od preko 290 kilometara na sat, saopštila je Nacionalna meteorološka služba SAD.

Moćni vetrovi su sposobni da izazovu katastrofalnu štetu na objektima, obaraju drveće i električne vodove i prouzrokuju dugotrajne nestanke struje.

Očekuju se i tropske padavine koje će dovesti do iznenadnih poplava, uz ponavljane pojaseve jakih kiša koje će nastaviti i nakon što prođe centar oluje.

Takođe se očekuju i priobalne poplave opasne po život ljudi, jer snažni vetrovi sa mora guraju olujne talase na obalu, a pomorske uslove čine izuzetno opasnim.