Kako prenosi portal Index.hr, crna blindirana limuzina u kojoj se nalazio premijer Hrvatske Andrej Plenković danas se sudarila s još jednim vozilom iz štićene kolone na Savskoj cesti.

"Po povratku sa jednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja saobraćajna nezgoda dva vozila iz štićene kolone. Niko nije povređen. U saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila niti su bili ugroženi pešaci", rekli su iz vlade za portal.

Oko automobila se odjednom pojavio dim, a portal 24sata.hr navodi da se radilo prvenstveno o dimu nakon aktivacije vazdušnih jastuka.

Jedan očevidac je za pomenuti medij naveo da je "Plenković nakon sudara izašao iz auta i prešao u drugi koji je bio u pratnji".

U toku je policijski uviđaj kojim bi trebalo da se utvrde sve okolnosti nezgode.

Reč je o luksuznom i izuzetno skupom Audiju A8 L Security, posebno modificiranoj i blindiranoj limuzini nemačkog proizvođača.

Ova vozila, koja hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova koristi za prevoz najviših državnih zvaničnika i štićenih osoba prve kategorije, teška su gotovo četiri tone zbog ugrađenih čeličnih ploča, višeslojnih neprobojnih stakala otpornih na puščane metke i posebnih sistema za zaštitu od eksplozija i hemijskih napada.

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