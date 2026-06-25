Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da se Izrael protivi povlačenju iz "bezbednosne zone" u Libanu, uprkos pritiscima da to učini i dodao da će izraelska vojska da ostane i u "bezbednosnim zonama" u Siriji i Gazi onoliko dugo koliko bude potrebno i da iz njih neće da se povuče.

Obraćajući se na ceremoniji povodom završetka školovanja kadeta Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Kac je ponovio da je to potrebno kako bi se zaštitili stanovnici Izraela i zajednice od džihadističkih elemenata, prenosi Tajms of Izrael.

"Nećemo da pravimo kompromise kada je reč o najvažnijem bezbednosnom interesu Izraela: zaštiti naših vojnika i naših građana. Nećemo da se povučemo iz bezbednosnih zona", rekao je Kac u oficirskoj školi na jugu Izraela, poznatoj kao Bahad 1.

On je, takođe, upozorio Teheran da će, ukoliko Iran napadne Izrael zbog njegovih aktivnosti u Libanu ili iz bilo kog drugog razloga, on uzvratiti punom snagom.

Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je ranije danas visoki zvaničnik američkog Stejt departmenta, navodeći da bi libanske oružane snage sada trebalo da preuzmu kontrolu nad tim područjem, preneo je Rojters.

Zvaničnik nije precizirao sa kog dela teritorije su se izraelske snage povukle niti kolika je površina obuhvaćena povlačenjem.