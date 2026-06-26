"Američki avioni su napali iranska skladišta raketa i dronova i obalske radarske lokacije nakon što je Iran 25. juna pogodio brod Ever Lovely jednosmernim dronom. Teretni brod pod zastavom Singapura izlazio je iz Ormuskog moreuza duž obale Omana u vreme iranskog napada", navodi se u saopštenju koje je CENTCOM objavio na platformi X.

U saopštenju se navodi da je "neopravdana agresija iranskih snaga na promet komercijalnih brodova jasno prekršila primirje". "Štaviše, opasno ponašanje Irana potkopalo je slobodu plovidbe, jer trgovina sve više teče kroz vitalni međunarodni trgovinski koridor.

Snage CENTCOM-a nastavljaju da pružaju koordinaciju bezbednog prolaza i podršku komercijalnim brodovima koji prolaze kroz moreuz.

Američka vojska ostaje prisutna i budna kako bi osigurala da se svi aspekti sporazuma sa Iranom poštuju, poštuju i da su na snazi", zaključuje se u saopštenju. Iranski mediji javili su da je u Siriku, na jugu Irana, večeras odjeknula eksplozija na području pristaništa, koje je pogodio projektil.

Iranci najavljuju odgovor

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će njegov odgovor na novi napad Sjedinjenih Američkih Država na Iran biti "brz" i odlučan.

Iranska državna televizija je javila da je IRGC saopštila da je odbila napad SAD na ostrvo Sirik, koje se nalazi na obali Ormuskog moreuza, prenosi Rojters.

Snage Centralne komande vojske SAD (CENTCOM) saopštile su ranije danas da su izvele napade na Iran, kao odgovor na jučerašnji iranski napad na komercijalni brod "Ever lavli" koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

Iranski mediji javili su da je u Siriku, na jugu Irana, večeras odjeknula eksplozija na području pristaništa, koje je pogodio projektil.