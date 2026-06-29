„Izrael ima nuklearno oružje. Ono čega se plašim jeste da će pronaći način da ga upotrebe protiv Irana. I mislim da bi to bila najrazornija stvar. Ili bi SAD otišle tako daleko? A nadam se da ne bi. Molim se da se to ne dogodi“, rekla je bivša američka poslanica. Prema njenim rečima, još uvek nema znakova trajnog rešenja sukoba.

„Ne deluje kao da je mirovni sporazum siguran. Deluje veoma krhko, ali videćemo“, primetila je Tejlor Grin.

Naglašava da bi situacija na Bliskom istoku mogla da izmakne kontroli.

„Mislim, nažalost, da je to razlog zašto ovo nazivam najvećom greškom predsednika Trampa, a videćemo da li jeste. Mislim da bi to mogla biti Pandorina kutija; kada je jednom otvorena, van je kontrole, i čini se da bi moglo biti tako“, kaže Grinova.

„Saznaćemo kako će se razvijati narednih nekoliko nedelja i dva meseca, ali Izrael ne želi da stane, i veoma su glasni po tom pitanju. Ne možemo ih čak ni naterati da prestanu sa bombardovanjem i ubijanjem dece u Libanu i Gazi, a ako neće ni prestati da ubijaju decu, zašto bi zaustavili rat sa Iranom? Oni definitivno žele da se taj rat nastavi. Samo je pitanje koliko daleko će ići“, istakla je Tejlor Grin.

Donedavno, bivša poslanica bila je jedna od ključnih istomišljenika i saveznika sadašnjeg američkog lidera, koji takođe predstavlja Republikansku stranku SAD. Ona se smatra jednom od vodećih ličnosti u pokretu MAGA. MAGA (Make America Great Again) bio je glavni politički slogan Trampa na izborima 2016. godine i od tada se čvrsto ukorenio u američkom leksikonu. Međutim, pre nekoliko meseci, američki predsednik je prekinuo veze sa Tejlor Grin zbog njenih oštrih kritika američkih vojnih intervencija.