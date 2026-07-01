Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas, 1. jula, područje u blizini grčkog ostrva Krit.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je registrovan u 18 časova, a epicentar se nalazio u moru, južno od Krita, na geografskim koordinatama 35.18 severne geografske širine i 24.07 istočne geografske dužine.
Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od oko pet kilometara, što znači da je reč o relativno plitkom potresu.
Za sada nema informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti, a nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.
Šta znači zemljotres od 3,6 stepeni?
Potres magnitude 3,6 spada u kategoriju slabih zemljotresa. Ovakvi potresi se često osete u blizini epicentra, ali u najvećem broju slučajeva ne izazivaju ozbiljniju štetu.
Jačina zemljotresa po Rihterovoj skali
Šta znače jačine zemljotresa po Rihterovoj skali?
Zemljotresi ispod 2 stepena nazivaju se mikrozemljotresima. Ljudi ih uglavnom ne osećaju, a registruju ih samo seizmološki instrumenti.
Potresi od 2 do 2,9 stepeni smatraju se veoma slabim. Mogu ih osetiti pojedini ljudi u neposrednoj blizini epicentra, ali gotovo nikada ne izazivaju štetu.
Zemljotresi od 3 do 3,9 stepeni, poput ovog kod Krita, spadaju u slabe potrese. Mogu da zatresu prozore, lustere ili nameštaj, ali ozbiljna oštećenja objekata uglavnom ne nastaju.
Potresi od 4 do 4,9 stepeni smatraju se umerenim i mogu izazvati manja oštećenja na starijim ili slabije građenim objektima.
Zemljotresi od 5 do 5,9 stepeni već mogu prouzrokovati ozbiljniju materijalnu štetu, naročito na objektima koji nisu otporni na potrese.
Potresi od 6 do 6,9 stepeni smatraju se veoma jakim i mogu izazvati velika razaranja u naseljenim područjima.
Zemljotresi od 7 do 7,9 stepeni spadaju među velike potrese i često izazivaju teška razaranja na širokom području.
Potresi jači od 8 stepeni smatraju se razornim i mogu izazvati katastrofalne posledice, veliki broj žrtava i ogromnu materijalnu štetu.
Grčka je jedno od seizmički najaktivnijih područja Evrope, pa su slabiji i umereni zemljotresi u regionu Egejskog mora i oko Krita relativno česta pojava.
Komentari (0)