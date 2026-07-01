- Ukrajinski bespilotna letelica je uništena nakon što je udarila u drvo u oblasti Vakfikebir. Stručnjaci su pregledali objekat i utvrdili da je dron bio naoružan sa pet kilograma eksploziva - navodi se u saopštenju.

Lokalni stanovnici su paničili kada su videli dron, javljaju mediji.

Pokrenuta je istraga.

Kako piše ruska agencija, ovo nije prvi takav incident u skorije vreme. U junu su dronovi i njihovi ostaci pronađeni u nekoliko turskih provincija duž obale Crnog mora.

Rumunija uništila fragmente ruskog drona pronađene blizu granice sa Ukrajinom

Podestimo, Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je juče da je bezbedno detoniralo fragmente drona pronađene u selu Račel na jugoistoku zemlje, u blizini granice sa Ukrajinom.

Ostaci ruskih dronova, koje radarski sistemi nisu detektovali, pronađeni su u polju uljane repice u Rumuniji, a zvanična istraga je utvrdila da je reč o delovima letelica koje je ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela tokom napada na lučku infrastrukturu na Dunavu i Dnjepru, prenosi Digi24.

Rumunija, članica Evropske unije i NATO-a koja deli dugu kopnenu granicu sa Ukrajinom, ove godine je zabeležila 15 slučajeva povrede svog vazdušnog prostora ruskim dronovima, saopštilo je ministarstvo odbrane.

U maju, jedan dron je udario stambenu zgradu u pograničnom rumunskom gradu Galacu, pri čemu su povređene dve osobe.

Najnovije vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO