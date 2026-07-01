Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1191 i dužine 22.3512, odnosno 58 kilometara od Larise.

Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 63.4 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsetimo, Republički seizmološki zavod (RSZ) je danas zabeležio dva zemljotresa na području Srbije, u okolini Leskovca. Više o tome u našoj posebnoj vesti.

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