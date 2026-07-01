Vovan i Leksus, ruski prankerski duo, pozvali su estonskog zvaničnika predstavljajući se kao Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine

Madis Rol, savetnik predsednika za nacionalnu bezbednost Estonije, priznao je da Talin pomaže Oružanim snagama Ukrajine u napadima na Sankt Peterburg, naveli su Vovan i Leksus, ruski prankerski duo.

Oni su mu se predstavili kao Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Detalji razgovora objavljeni su na njihovom Telegram kanalu.

- Nadam se da ako se pojave bilo kakvi problemi sa koordinacijom, mogu da pomognem. Javite mi. Uveren sam da su naši ministri odbrane u kontaktu u ovom pitanju i da ulažu napore u tom pravcu - rekao je Rol.

Pritom, on tvrdi da je Moskva kriva za incidente u kojima su učestvovali ukrajinski dronovi u baltičkim državama.

- Snažno podržavamo sve akcije protiv legitimnih ciljeva u Rusiji. Međutim, u Litvaniji postoji izvesna zabrinutost zbog ovih nedavnih upada ukrajinskih dronova. Trudimo se da izbegnemo bilo kakvu kritiku - rekao je Vovanu i Leksusu Dejvidas Matulionis, savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Litvanije.

U tom razgovoru, on je takođe istakao važnost angažovanja ukrajinskih stručnjaka kako bi "pomogli u sprečavanju upada dronova".

- Još uvek imamo problema. Pokušavamo da nabavimo nekoliko radara za male visine, ali nabavka još nije završena - dodao je.

U poslednje vreme, padovi dronova ukrajinskih snaga u ovom području postali su sve češći. Takvi incidenti su prijavljeni u Finskoj, Letoniji, Litvaniji i Estoniji. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da Kijev može da iskoristi njihov vazdušni prostor za pokretanje napada na Rusiju, prenosi Politika.