U vremenu kada se uspeh veze često meri materijalnom sigurnošću, nekretninama i finansijskom stabilnošću, životna priča popadije Ivane i sveštenika Predraga Peđe Popovića pokazuje da ljubav može opstati i kroz najveće izazove.

Njih dvoje iza sebe imaju čak 14 selidbi, troje dece i godine ispunjene neizvesnošću, promenama i odricanjima. Iako su prolazili kroz brojne životne prepreke, upravo su ih ta iskustva, kako sami ističu, dodatno zbližila i učvrstila njihov brak.

Ljubav koja je počela jednim pogledom

Ljubavna priča oca Predraga Popovića i njegove supruge Ivane nije započela velikim romantičnim gestovima niti planiranim susretom.

Sve je počelo jednim pogledom kroz prozor studentskog doma na Karaburmi, odakle je krenuo odnos koji će kasnije prerasti u brak, zajednički život i porodicu.

"Ona je tresla neku krpu, ja sam gledao kroz prozor i tu sam je ugledao. Godinu dana sam je jurio posle toga, godinu dana sam pravio mrežu kako bih je uhvatio u tu mrežu. Bio sam strpljiv, polako sve. Par puta sam pokušao da je poljubim. Ona se otimala. Skoro sam je pitao: "Je l’ bre, ono kad sam ja tebe hteo da poljubim, što si se ti otimala, što nisi dala?" Kaže: "A pa, ne može." I to mi je ulivalo poverenje da je ona prava osoba, jer kad se neko godinu dana opire, onda je to dobar znak. A da se odmah dala, to bi već bio neki znak da zaobiđem možda", ispričao je otac Predrag Popović u podkastu "Vjeruj u ljubav".

"Naš prvi dejt bio je na groblju"

Upornost je, kako kaže, bila presudna i nikada nije pomislio da odustane: "Ja sam kao onaj leopard – kad vidi onu svoju gazelu, on samo za njom juri, bez obzira na sve ostalo. Tako da je ova gazela uhvaćena i evo 20 godina je tu sa mnom."